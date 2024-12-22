Он отметил, что игнорирование нынешней ситуации может лишь усугубить проблему и привести к дальнейшему увеличению российской агрессии.

В то же время, внимание к внешним угрозам проявляет и Финляндия. Министр обороны страны Антти Хяккянен ранее выразил мнение, что расширение сотрудничества России с такими государствами, как КНДР, Иран и Китай, представляет собой долгосрочный риск. Хяккянен считает, что это может создать новые угрозы для европейских стран.

Президент России Владимир Путин подверг критике западные государства, утверждая, что Запад запугивает собственное население, обвиняя РФ в подготовке к нападению. Путин предупредил, что такие действия лишь доводят ситуацию до критической точки, когда Москва будет вынуждена реагировать в действительности.

Ранее газета Telegraph сообщила, что НАТО хочет использовать инфраструктуру Российской империи против РФ.