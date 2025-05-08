Пять депутатов Европарламента, которые будут представлять четыре государства, хотят приехать на Парад Победы. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

По утверждению издания, пятеро европейских парламентариев отправятся в Москву, чтобы присутствовать на параде, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В их число входят два немецких политика, Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург. Оба они являются представителями партии «Альянс Сары Вагенкнехт».

Еще три депутата будут представлять Кипр, Чехию и Словакию. Помимо участия в торжественных мероприятиях все они планируют провести переговоры как со своими российскими коллегами, так и с другими представителями политики и культуры.

Ранее глава МИД России Лавров сообщал, что несколько французских депутатов Европарламента высказывали интерес в участии в торжественных мероприятиях в Москве. По мнению Лаврова, это свидетельствует о новом уровне восприятия общей истории, современных отношений и перспектив сотрудничества между странами.