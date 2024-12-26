Пять журналистов погибли в результате удара Израиля по больнице в секторе Газа

Израиль нанес удар по больнице Аль-Авда в секторе Газа. В результате погибли пять журналистов палестинского издания Quds.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, сотрудники газеты снимали репортаж в лагере беженцев Нусейрат, который расположен рядом с больницей. Авиаудар накрыл рабочий фургон журналистов.

Ранее Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал всех участников военного конфликта приостановить боевые действия в связи с Рождеством. Также он выступил с критикой действий Израиля в секторе Газа, отметив особую жестокость конфликта.

Представители МИД Израиля заявили, что слова Папы Римского о жестокости войны в Газе не соответствуют реальности, а также отметили, что ответственность за ситуацию в анклаве должна лежит на движении ХАМАС, а не на Тель-Авиве.

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес мощный авиаудар по Сане.