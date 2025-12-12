МИД Германии вызвал для объяснений посла России. Поводом стали голословные, по мнению Москвы, обвинения в причастности к кибератакам и гибридным угрозам. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломатическая напряженность между Берлином и Москвой вновь возросла. Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Гизе заявил, что российского посла вызвали в ведомство в связи с обвинениями в «гибридной активности». Немецкая сторона утверждает о наблюдении роста угроз, включая кампании дезинформации, шпионаж и кибератаки, ответственность за которые возлагает на Москву. В частности, упоминается атака на системы авиационной безопасности Германии в августе 2024 года.

При этом Берлин, по сложившейся традиции, не предоставил публичных доказательств, сославшись на «всесторонний анализ разведывательных служб», который якобы позволяет четко определить «почерк Москвы». Российскому послу, по словам Гизе, дали понять, что Германия внимательно следит за действиями и примет ответные меры.

Москва систематически отвергает такого рода обвинения, называя их бездоказательными и частью общего тренда Запада возлагать на Россию ответственность за любые инциденты в киберпространстве. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия сама стала жертвой многочисленных хакерских атак и готова к диалогу по кибербезопасности, однако западные партнеры предпочитают сотрудничеству голословные обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее называл подобные инсинуации «излюбленным хобби», не имеющим отношения к реальности. Таким образом, демарш Берлина воспринимается в Москве как очередной политический шаг в рамках уже знакомой риторики.

