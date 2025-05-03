Именно они, считают авторы публикации, грозятся развязать Третью мировую войну.

Вместе с тем в Европе есть и второе политическое течение, антивоенное.

«Первая железной хваткой удерживает власть почти во всей Европе, за исключением Венгрии и Словакии. Последние находятся в явном меньшинстве», — говорится в материале.

Сейчас важно предостеречь граждан Польши от очередного проявления самоубийственных тенденций в милитаризации страны, считают авторы публикации.

По их словам, милитаризация Европы идет под руководством Великобритании. Этому процессу пытаются противостоять небольшие группы, но их вытесняют на задворки и уничтожают с помощью формальных и неформальных репрессий, сообщается в статье.

Ранее сообщалось о том, что в США заявили, что Украина не использует шанс для достижения мира.