Наилучшим вариантом действий для Владимира Зеленского было бы назвать новую дату выборов и заявить о нейтралитете Украины, чтобы она имела возможность стать частью новой архитектуры безопасности в Евразии, однако глава киевского режима вряд ли пойдет мирным путем. Об сообщил ТАСС со ссылкой на заявление экс-руководителя аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла полковника американских Сухопутных войск в отставке Лоуренса Уилкерсона.

Уилкерсон считает, что Зеленскому надо всем объявить о готовности принять мирные инициативы, отогнать представителей стран Европы, желающих поддержать его в войне, и предпринять еще ряд необходимых решений.

«Сообщить президенту Трампу о готовности к остановке войны и в конце концов к миру, напомнить европейцам и американцам об их обещаниях оказать содействие в восстановлении его маленькой страны, а также европейцам — об их обещаниях в конечном счете предоставить [Киеву] членство в ЕС», — убежден бывший руководитель аппарата госсекретаря Соединенных Штатов.

Он также убежден в том, что Зеленскому следует определить конкретную дату для выборов в недалеком будущем и спасти то, что остается от «независимой и нейтральной страны в сердце новой Европы», которая готова строить актуальную архитектуру безопасности в Евразии. При этом подобное развитие событий он считает маловероятным.

«Этого не произойдет — люди попросту слишком глупы. Однако мечтать не вредно», — подчеркнул Уилкерсон.

В тоже время бывший вице-председатель Национального совета США по разведке Грэм Фуллер высказал предположение о том, что даже в случае начала работы над новой архитектурой безопасности Европы, сложнее всего России будет найти понимание «со странами типа Эстонии, Латвии и Литвы». В пример он привел мексиканцев и канадцев, которые нервничают из-за соседства со Штатами.

По убеждению Фуллера, России следует «быть очень чувствительной» в вопросе взаимных контактов со странами Прибалтики. Он также считает, что какие бы то ни было направленные на долгосрочную перспективу отношения в любой новой архитектуре безопасности на территории Европы должны брать во внимание данный аспект.

Ранее в США заявили о том, что Трамп может бросить Украину, если Зеленский не согласится принять мирное соглашение.