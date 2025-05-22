В Евросоюзе хотят создать трибунал для осуждения России, и это становится еще одним способом изъять деньги у простых европейцев. Такое заявление сделал Александр Венедиктов, заместитель секретаря Совета Безопасности РФ. Его точку зрения привело РИА Новости.

Венедиктов сообщил, что в Европе уже длительное время говорят о трибунале, который должен судить российское руководство.

«Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления», — указал он.

Замсекретаря Совбеза подчеркнул, что фактически эта идея выльется еще в один способ отнять деньги у простых жителей Европы. Он добавил, что по замыслу трибунал должен работать совместно с Международным уголовным судом, который уже на деле доказал свою полную неэффективность и даже полную бесполезность.

Ранее западная пресса сообщила, что руководство Европы было сильно разочаровано действиями Трампа. Президент США отказался от выдвижения ультиматума России, о котором с ним договорились европейские политики. Глава Белого дома поменял свое решение после того, как пообщался по телефону с Путиным.