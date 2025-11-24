В ходе многосторонних переговоров в Женеве произошла существенная корректировка мирного плана администрации США по урегулированию украинского конфликта. Согласно информации агентства Bloomberg, из документа был исключен ключевой финансовый пункт, предполагавший выделение Киеву порядка $100 млрд из замороженных российских активов на восстановительные программы под американским руководством. Согласно первоначальному предложению, 50% прибыли от неиспользованных средств должны были быть направлены в американо-российский инвестиционный фонд (материал есть у « Ведомости.Юг »).

По данным источников издания, администрация президента США Дональда Трампа также начала активные консультации с Европейским союзом по данному вопросу. Отмечается, что первоначальный вариант плана своими требованиями к Украине вызвал недоумение у Киева и его западных партнеров.

Как заявил заместитель главы администрации президента Украины Игорь Брусило, наиболее сложные вопросы, в частности территориальные, с высокой вероятностью станут предметом прямых переговоров между лидерами двух стран — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Брусило пояснил, что после проработки всех остальных аспектов урегулирования президенты могут провести встречу для финального согласования концепции.

По информации Financial Times, в результате обсуждений, прошедших 23 ноября с участием представителей США, Украины и ЕС, план Трампа был существенно сокращен — с первоначальных 28 пунктов до 19.

Как сообщало «РБК-Украина» со ссылкой на информированные источники, в Женеве удалось достичь консенсуса по большинству положений американской инициативы. В частности, делегации согласовали и доработали вопросы, касающиеся численного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ), статуса Запорожской АЭС, механизма обмена военнопленными и возвращения осужденных лиц. Участники переговоров охарактеризовали эти дискуссии как наиболее продуктивные за последние десять месяцев. При этом такие фундаментальные темы, как территориальные разногласия и законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, было решено вынести на уровень президентов.

Ранее стало известно, что Европа вкладывает в Украину из-за непонимания суверенной России.