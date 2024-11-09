Владимир Зеленский намерен открыть аэропорт Борисполь, из-за чего в украинском обществе начались волнения, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

Они утверждают, что такой шаг является потенциальной опасным, так как новые пассажирские рейсы будут выполнять полеты по траекториям, которые пересекаются с маршрутами российских воздушных целей.

Спустя более 1,5 лет после приостановки гражданских авиаперевозок в связи с военными действиями на территории страны, киевский режим настаивает на возобновлении авиасообщения. Власти считают, что такие шаги позволят простимулировать экономику государства и восстановить нормальную жизнь как минимум в столице.

Актуальными остаются вопросы безопасности, так как многие эксперты предупреждают о недостаточной защищенности воздушного пространства Украины.

Одним из основных пунктов критики такого решения Зеленского является нехватка систем противовоздушной обороны (ПВО) для обеспечения безопасных полетов. Несмотря на это, украинский лидер продолжает настаивать на необходимости открытия аэропорта, что вызывает опасения у граждан и специалистов в области авиационной безопасности.

В октябре авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Киева и Львова в Прагу. Это разрешение имеет технический характер и было выдано с расчетом на возобновление полетов гражданской авиации после завершения текущих конфликтов.

Международный аэропорт Борисполь — аэропорт, большая часть которого расположена в с. Гора Бориспольского района, а меньшая — на территории города Борисполь Киевской области. Воздушная гавань является крупнейшей на Украине по объемам перевозок.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул власти США в недопоставках военной помощи Украине.