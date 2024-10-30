Украинский глава Владимир Зеленский выразил недовольство предоставленной помощью от США. Публично он назвал ее неполной, а также обвинил Белый дом в нарушении правил конфиденциальности. Об этом пишет РИА Новости (Крым).

Конгресс США голосовал за предоставление помощи Украине на 60,6 млрд. В апреле текущего года закон о выделении пакета приняли. Почти 14 млрд пустили на закупку вооружения для Киева, остальное на восполнение ресурсов и прочие цели, так или иначе связанные с Украиной.

По словам Владимира Зеленского, Незалежная получила 10% от всего многомиллиардного пакета помощи. Это президент назвал «просто смешным».

Кроме того, не устроило лидера киевского режима еще два момента. Во-первых, он возмутился, что США думают от реакции России после передачи оружия Киеву. Во-вторых, Белый дом не сумел сохранить втайне информацию о просьбе украинской стороны. Речь про запрос на высокоточные крылатые ракеты большой дальности «Томагавк».

«Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки" и так далее. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального», – заявил Зеленский в интервью иностранным журналистам.

По словам Зеленского, американские партнеры поддаются «бюрократизму» и «скептицизму» в вопросах помощи Украине.

Ранее было названо условие, при котором США могут прекратить поддержку Украины. Опасения озвучил Владимир Зеленский.