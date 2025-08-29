Планам ЕС по обучению солдат ВСУ на украинской земле угрожает венгерское вето

Венгрия грозит заблокировать военную миссию ЕС на Украине — Будапешт может наложить вето на планы альянса по обучению солдат ВСУ непосредственно на украинской территории. Об этом сообщает Politico.

Будапешт готов использовать право вето для срыва инициативы Европейского союза по развертыванию военной миссии на Украине. Для реализации подобных планов Брюсселю требуется единогласное одобрение всех 27 стран-участниц, чего не случится из-за позиции Венгрии.

Планируемая миссия предполагала проведение учений и обучение украинских военнослужащих силами инструкторов из ЕС уже после завершения активной фазы боевых действий. В настоящее время тренировки проходят в странах Европы.

По данным международных СМИ, участники программы — 23 государства союза вместе с Норвегией и Канадой — уже подготовили около 80 тысяч бойцов ВСУ. На фоне этих событий в ЕС также обсуждают альтернативные варианты гарантий безопасности для Киева, одним из инициаторов которых стала Италия.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за решения по российским активам.