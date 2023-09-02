«Планировал оставаться у власти бесконечно долго»: выяснилось, почему Зеленский избавляется от Коломойского

На Украине сотрудники СБУ пришли к миллиардеру Игорю Коломойскому. В его доме произошел очередной обыск в этом году. Олигарху предъявили обвинение в отмывании денег и имущества. Предыдущий обыск был в феврале, в тот раз органы обвиняли его в похищении 40 млрд гривен.

Сейчас идет предъявление по статьям за мошенничество и вывод активов денежных средств. Но почему это происходит именно сейчас, нам рассказал военный эксперт Андрей Попов.

«Сейчас идет очередная зачистка украинских элит в преддверии выборов 2024 года, которые состоятся весной. На Украине будут выборы президента. И главная причина, я считаю, в том, что руководство США заявило, что выборы должны состояться при любой ситуации», — подчеркивает Попов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Положение Коломойского и некоторых других персонажей украинских элит с того момента поменялось, продолжает Андрей. Это произошло, потому что Зеленский планировал отменить выборы, сославшись на военное положение или чрезвычайную ситуацию.

«Зеленский планировал оставаться у власти бесконечно долго, но западные хозяева сказали «нет». Это условие от Штатов может означать, что киевский лидер им больше не нужен. Несмотря на это, Зеленский идет на конфликт и пытается формально выполнить указ Запада, провести выборы, но остаться у руля, устранив неугодных», — резюмирует эксперт.

Ранее политолог Кошкин рассказал, почему Зеленский ненавидит Коломойского.