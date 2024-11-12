Планы ЕС по антироссийским санкциям исключают нормализацию отношений

Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении РФ, и это исключает возможность нормализовать отношения между Россией и Западом по итогам прихода ко власти президента США Трампа. Об этом сообщил политолог Константин Блохин. Его точку зрения привела «Лента.ру».

Эксперт заявил, что планы ЕС вводить новые рестрикции против России ставят крест на нормализации отношений Москвы и Брюсселя.

«Они продолжают идти по пути конфронтации вне зависимости от обстоятельств. Это сразу перечеркивается все дискуссии об отмены санкций при Трампе», — указал он.

По его мнению, Еврокомиссия может усилить давление на некоторые сферы экономики РФ и предпринять новые ограничения против ряда российских компаний.

Ранее глава евродипломатии Боррель заявил, что уже сейчас готовится 15-й пакет санкций в отношении России. Он анонсировал данный шаг во время своего визита в Киев.