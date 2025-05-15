Планы Украины ужаснули Польшу
Mysl Polska: принятие Украины в ЕС подорвет его авторитет и усилит коррупцию
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Если Украина войдет в состав ЕС, это подорвет авторитет организации, сообщает политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska.
Он назвал «верхом безответственности» предлагать Киеву защитный зонтик, не раскрывая его.
Доборжинский также напомнил, что Украина, колонизированная США, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским. Скорее всего, считает он, она сможет рассчитывать на толпы своих бедных рабочих.
Кроме того, Украина может привнести ряд своих внутренних проблем в страны Европы, добавил Доборжинский.
«Принятие Украины без проведения ряда реформ было бы ошибкой более широкого масштаба. И любое поспешное расширение ЕС подорвет его авторитет. Это также сопряжено с риском привнесения структурной проблемы из Украины, а именно коррупции в огромных масштабах», — заключил обозреватель.
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