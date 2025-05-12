В МИД РФ пообещали ответить на закрытие генконсульства в Кракове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о том, что ответ на закрытие генконсульства РФ в Кракове будет дан после проведения необходимых межведомственных процедур. Об этом она заявила РИА Новости.

Захарова отметила, что шаги Варшавы пропитаны русофобией и «какой-то безумной ненавистью», причем уже не только к России, но и к своим же гражданам хотя бы потому, что именно они и пострадают в первую очередь. На закрытие генконсульства РФ в Кракове будет дан адекватный ответ, резюмировала политик, но после проведения межведомственных процедур.

Напомним, что о закрытии генконсульства России в Кракове объявил глава МИД Польши. Позже стало известно, что Польша вышлет российских дипломатов из Кракова после закрытия консульства.