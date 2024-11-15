По словам украинского военнослужащего, несмотря на строгие меры наказания, включая значительные штрафы, с проблемой алкоголизма сталкиваются многие солдаты.

Раполюк рассказал, что его группа находилась в одном из населенных пунктов, однако из-за выпивки он не смог вспомнить его название. Как он сообщил, местные жители, у которых он приобретал алкоголь, подсказали ему название, которое он, тем не менее, не смог запомнить.

«Они даже назвали, как этот населенный пункт называется, но из-за того, что я немного выпил, я даже забыл», — сказал Раполюк.

Кроме того, солдат отметил, что командование практически никогда не находилось рядом с ними. По его словам, частые отлучки взводного позволяли военнослужащим расслабиться и забыться, что, по мнению военного, способствовало пьянству.

Ранее Раполюк рассказал, что группа бойцов ВСУ решила сдаться, услышав об успешном наступлении войск РФ.