Группа бойцов ВСУ в Курской области сдалась в плен без сопротивления после того, как услышала о падении пяти украинских позиций. Об этом рассказал Александр Раполюк, один из сдавшихся. Его слова привел ТАСС.

Несколько бойцов ВСУ сдались без боя на территории Курской области. Они услышали, что ВС РФ до этого захватили пять позиций ВСУ, почти не понеся при этом потерь.

«Целый взвод практически был уничтожен наш. Мы сдались без боя», — указал он.

Раполюк добавил, что его подразделение было направлено под Курск в рамках ротации сил. По прибытии на место оказалось, что им некого сменять, поскольку все бойцы на нужной им позиции полностью погибли.

Ранее появились сообщения, что Рамзан Кадыров, глава Чечни, отменил свой приказ спецназу «Ахмат» не брать пленных. По его словам, с такой просьбой к нему многократно обращались родные и близкие тех, кто служит сейчас в ВСУ. Все они говорят, что у их родственников есть только один шанс уцелеть в боевых действиях — попасть в плен к российским военным.