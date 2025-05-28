Стало известно о планах канцлера ФРГ передать Украине новые боевые системы

Украинский президент Владимир Зеленский совершает визит в Берлин. В ходе его поездки немецкий канцлер Фридрих Мерц может объявить о передаче ВСУ новых вооружений. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, Германия уже передавала ранее Киеву дальнобойные ракеты, способные наносить удары по объектам в глубоком российском тылу. Теперь же, во время встречи с украинским лидером, Мерц может анонсировать новую передачу подобных систем. В число тех вооружений, которые ФРГ сможет предоставить Украине, войдут ракетные системы залпового огня MARS II и зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

Ранее сообщалось, что Зеленский запросил у Запада передачу Киеву $30 млрд до конца 2025 года. По его словам, деньги необходимы Украине для развития отечественного военно-промышленного комплекса. Он призвал использовать замороженные российские активы для финансирования этой инициативы. Зеленский подчеркнул, что необходимо нарастить производство беспилотных летательных аппаратов, увеличив ежедневный выпуск с текущих 100 до 300-500 единиц, а общий запас дронов должен достичь тысячи штук.