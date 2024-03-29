Оказавшийся в плену солдат украинских ВС Анатолий Прокунин рассказал, как был удивлен ложной информацией, транслируемой отечественными СМИ у Работино на Запорожском участке фронта. Его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Украинский боец рассказал о том, что новостные каналы в его стране на регулярной основе искажают факты и подают ложную информацию, как настоящее положение дел на фронте.

Прокунин также рассказал о том, как смотрел новости, находясь в отпуске после ранения в Работино. Он сообщил, что после ранения и гибели его сослуживцев, город был разбомблен. Тем не менее в новостях за этот день утверждалось, что ВСУ продвинулись в Работино вглубь на 2 километра, добавил солдат. Если верить украинским СМИ, то ВСУ должны были уже дойти до Урала, заключил Прокунин.

Ранее военкор Ткач заявил, что Киев готовится к открытию нового фронта.