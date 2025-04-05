Пленный рассказал, что ВСУ делает с дезертирами

Сбежавших украинских солдат ловят и снова отправляют на фронт, рассказал РИА Новости украинский пленный Василий Потапенко.

Так поступили и с ним, добавил он.

Отношение к тем, кто дезертировал и снова бы возвращен на фронт, ухудшается, сказал собеседник.

Тех, кому удалось сбежать, снова ловят и отправляют в резервные распределители, а оттуда почти сразу посылают на передовую без вводных данных, медпомощи и средств связи, в один конец.

Параллельно власти Украины продолжают проводить насильственную мобилизацию.

Потапенко признался, что сбежал из ВСУ из-за конфликта с командиром, угрожавшим ему расстрелом из-за отказа продолжать службу после ранения, после чего его снова мобилизовали и отправили на фронт

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