В Хмельницком полицейские c военкомами набросились на мужчину на глазах у его ребенка
Мужчину насильно мобилизовали на глазах у его жены и ребенка
Фото: [flickr.com]
На Украине продолжается насильная мобилизация.
Очередные кадры с задержанием мужчины мобилизационного возраста в воскресенье опубликовал телеграм-канал украинского издания «Страна.ua».
Инцидент произошел в Хмельницком.
На кадрах видно, как полицейские силой уложили мужчину на землю, заломали руки и надели наручники, заявив, что он находится в розыске. Сам мужчина несколько раз сказал, что это неправда.
Все происходит на глаза у его жены и пятилетнего сына, который просит маму помочь папе.
Рядом стоят украинские военкомы. Женщина пыталась отбить мужа, но безуспешно.
Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.