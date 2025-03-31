В Хмельницком полицейские c военкомами набросились на мужчину на глазах у его ребенка

Инцидент произошел в Хмельницком.

На кадрах видно, как полицейские силой уложили мужчину на землю, заломали руки и надели наручники, заявив, что он находится в розыске. Сам мужчина несколько раз сказал, что это неправда.

Все происходит на глаза у его жены и пятилетнего сына, который просит маму помочь папе.

Рядом стоят украинские военкомы. Женщина пыталась отбить мужа, но безуспешно.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.