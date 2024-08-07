МИД РФ прокомментировал действия российских войск в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий по поводу действий российских войск в Курской области, сообщает Lenta.ru .

Согласно официальной позиции МИД, солдаты ВС РФ дали решительный отпор украинским боевикам, попытавшимся прорваться в Курскую область

Захарова подчеркнула, что 6 и 7 августа довольно внушительные группировки украинских войск нанесли удары по приграничным позициям российских войск, а также по гражданской инфраструктуре приграничных населенных пунктов. Диверсанты были оттеснены с существенными потерями благодаря слаженной работе солдат ВС РФ.

В МИД добавили, что в результате атак пострадали 24 мирных жителя, среди которых — шестеро детей. Кроме того, из-за удара БПЛА погибли фельдшер и водитель скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Путин собрал экстренное совещание для обсуждения ситуации в Курской области.