Пленный солдат ВСУ признался, что украинские военнослужащие лояльны к ВС РФ

Большинство солдат ВСУ лояльно настроены к российским военнослужащим, но боятся в этом признаться публично из-за возможного уголовного преследования на Украине. Об этом сообщил пленный боец украинской армии Андрей Бугаев на видео, опубликованном Министерством обороны РФ.

Солдат рассказал, в российском плену оказался еще не две недели назад в результате атаки со стороны ВС России. Бугаев отметил, что у реки начался бой. Российские военные начали активно атаковать с помощью FPV-дронов. В попытках спастись, бойцы ВСУ начали вылезать из блиндажа, однако местность, где они заняли позиции, была окружена российскими военными.

Украинец отметил, что логичным решением было сдаться, так как все из его бригады могли погибнуть.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что между Киевом и Москвой произошел обмен военнослужащими. Оборонное ведомство отметило, что на Родину прибыли 95 российских солдат. Столько же были отправлены на Украину.