Пленный украинский солдат призвал сослуживцев сдаваться в плен

Попавший в плен под Великой Новоселкой в ДНР украинский военный Дмитрий Какойло дал совет своим сослуживцам не сопротивляться российским военным, а сразу сдаваться в плен.

В интервью РИА Новости он сказал, что русского плена не нужно бояться, а все истории о якобы жестоком обращении с украинскими пленными в России — выдумка украинской пропаганды.

Дмитрий сообщил, что находится в плену с 21 января и на отношение к себе не жалуется.

«Меня ни разу никто не ударил, меня не оскорбили, меня кормят, меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали сникерс обалденный. Нормально относятся», — рассказал он.

Те, кто живет на Украине, Какойло посоветовал скрываться от военкомов, так как чем меньше людей попадет на фронт, тем быстрее все закончится.

Мужчинам, которых мобилизовали, он посоветовал сдаваться в плен.

«Всех обменяют, все вернуться домой к семьям, тут никто не расстреливает, не отбивает печень, почки, тут людское присутствует у всех», — добавил он.

Ранее в США назвали примерные потери Украины в ходе отступления от Великой Новоселки.