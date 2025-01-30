Пленный украинский солдат призвал сослуживцев сдаваться в плен
Попавший в плен солдат ВСУ рассказал об отношении к пленным в России
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Попавший в плен под Великой Новоселкой в ДНР украинский военный Дмитрий Какойло дал совет своим сослуживцам не сопротивляться российским военным, а сразу сдаваться в плен.
В интервью РИА Новости он сказал, что русского плена не нужно бояться, а все истории о якобы жестоком обращении с украинскими пленными в России — выдумка украинской пропаганды.
Дмитрий сообщил, что находится в плену с 21 января и на отношение к себе не жалуется.
«Меня ни разу никто не ударил, меня не оскорбили, меня кормят, меня в первый же день отпоили горячим чаем, дали сникерс обалденный. Нормально относятся», — рассказал он.
Те, кто живет на Украине, Какойло посоветовал скрываться от военкомов, так как чем меньше людей попадет на фронт, тем быстрее все закончится.
Мужчинам, которых мобилизовали, он посоветовал сдаваться в плен.
«Всех обменяют, все вернуться домой к семьям, тут никто не расстреливает, не отбивает печень, почки, тут людское присутствует у всех», — добавил он.
Ранее в США назвали примерные потери Украины в ходе отступления от Великой Новоселки.