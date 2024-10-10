Зеленский озвучил первый шаг к миру на Украине

По его словам, в первую очередь нужно, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

«Приглашение Украины в НАТО и будущее членство для Украины были бы реальными шагами к миру», — заявил Зеленский в ходе саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Хорватии.

Киев разрабатывает так называемую «формулу мира» с июля. Планируется, что работа над документом завершится в ноябре.

Ранее сообщалось о том, что в Офисе Зеленского раскритиковали предложение мира по модели ФРГ и ГДР.