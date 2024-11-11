Пленный украинский солдат рассказал о нежелании ВСУ воевать в Курской области

Как передает РИА Новости со ссылкой на украинского военного, многие солдаты ВСУ не желали участвовать в боевых действиях в Курской области. Никольников отметил, что командование настойчиво требовало переезда войск, не предоставляя никаких объяснений относительно причин этого решения.

«Мы уже поняли, когда мы приехали в Сумы, говорят: собирайтесь... выдали автомат. Водитель говорит: все, мы в российской... Мы говорим, что мы воевать не будем, но он (командир. — Прим. ред.) говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — сказал Никольников.

Военнослужащий также выразил недовольство по поводу отсутствия общения между командирами и рядовыми солдатам. По его информации, командир подразделения был молодым — на вид 25 лет. Он отметил, что бойцы ВСУ для «главных» никто.

Ранее украинская военнослужащая Наталья Балаклицкая рассказала о своем появлении в Курской области.