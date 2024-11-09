Украинская военнослужащая Наталья Балаклицкой угрожали расстрелом, если она не отправится в Курскую область. Об этом она заявила в видео, которое стало распространять Министерство обороны РФ.

Балаклицкая сообщила, что отправилась на службу в ВСУ добровольцем. Сначала она прошла подготовку в Великобритании, затем ее распределили в подразделение, которое базировалось на территории Донецкой народной республики. И только после этого ее направили на территорию Курской области.

«Нам сказали, что мы не будем на передовой. Сказали, что это приказ, и, если мы не пойдем, нас просто сами свои перестреляют», — указала она.

По утверждению Балаклицкой, она неделю ждала ротации вместе со своим сослуживцем, который получил ранение. После этого в районе их позиции появились российские военнослужащие, и украинцы решили сдаться им в плен.

Ранее пленный украинец, который был пленен в Курской области, заявил о достойных условиях, созданных для него россиянами. Его никто не бил и не связывал, зато ему дали воду, еду и сигареты. По его утверждению, в плену кормят значительно лучше, чем он питался на протяжении последней недели службы в ВСУ.