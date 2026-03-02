Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев выступил с инициативой радикальной реформы мирового спорта, предложив полностью распустить Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийское движение. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Медведева, сложившуюся структуру необходимо демонтировать и выстроить заново, опираясь на первоначальные принципы Пьера де Кубертена. Он подчеркнул, что текущее состояние организации требует фундаментальной перезагрузки, чтобы вернуть спорту его истинные ценности и независимость от политической конъюнктуры.

На вопрос о возможности введения международных санкций в отношении Вашингтона и Тель-Авива из-за их боевых действий, заместитель председателя Совбеза ответил максимально резко. Медведев выразил полное безразличие к вероятным ограничительным мерам, подчеркнув, что подобные дискуссии не имеют для него никакого значения.

Ранее Медведев допустил начало третьей мировой из-за курса Трампа.