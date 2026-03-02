Медведев: Третья мировая может начаться в любой миг, если Трамп продолжит свой курс

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резкой оценкой действий Вашингтона в связи с эскалацией вокруг Ирана. В беседе с ТАСС он заявил, что политика президента США Дональда Трампа может в любой момент привести к началу глобального военного конфликта.

По словам Медведева, Третья мировая война пока не идет, однако она может разразиться «в любой миг», если Трамп продолжит выбранный курс. Зампред Совбеза РФ подверг критике поведение Соединенных Штатов, которые, по его выражению, «пытаясь сохранить доминирование, ведут себя, как свиньи, не желающие расстаться с корытом».

Политик также указал на прямую угрозу для самих американцев, которую создает решение Трампа об атаке на Иран. Медведев подчеркнул, что, начав военные действия, американский лидер поставил всех граждан США под потенциальный ответный удар.

Ранее Дональд Трамп анонсировал важное обращение по Тегерану на 19:00 мск и пригрозил «большой волной атак».