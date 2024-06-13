Во время брифинга с журналистами в Лондоне глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил российским военным отступить, чтобы не допустить обстрелов силами ВСУ территории России ракетами из США. Политолог Серегей Марков в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил, что видит в этом очередной ход в духе колониальной политики британцев.

Кэмерон предложил руководству России вывести войска с территорий, которые власти Украины считают своими. По его словам, ВСУ имеют право поражать цели в регионах Российской Федерации.

«Великобритания просто поддерживает США, такая у них политика. Америка на Украине организовала госпереворот, привела к власти хунту и неофашистов. Великобритания просто продолжает свою колониальную политику. Им издалека просто говорить, ведь их жители не участвуют», — высказался Марков.

Он также отметил, что конфликт мог пойти по другому сценарию. Если бы ЛНР и ДНР не вошли в состав России, а стали независимыми государствами, то Лондону бы не поздоровилось.

«В отношении этих регионов на протяжении многих лет применялся террор. Они могли бы ответить так же тем, кто стоит за всем этим — США и Великобритании. Вот только ответ прозвучал бы уже на их территории», — пояснил политолог.

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