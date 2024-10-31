Плохой английский Зеленского мешает его переговорам с Вашингтоном

США и Украина не могут достичь взаимопонимания не по политическим причинам, а из-за трудностей в общении. Дело в том, что Владимир Зеленский и Андрей Ермак не привлекают к переговорам с англоязычными партнерами переводчиков, а их уровень английского оставляет желать лучшего. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, английский язык Зеленского довольно посредственный, а Ермак знает его еще хуже.

В результате американские партнеры не уверены, что правильно понимают представителей Украины. Непонятно и то, что понимают ли Зеленский и Ермак ту информацию, которую до них хотят донести американские союзники, что еще больше затрудняет проведение переговоров.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский признал риск прекращения американской поддержки Украины при победе Трампа.