Пловцы из Южной Кореи не захотели оставаться в Олимпийской деревне из-за жары

Южнокорейские пловцы отказались жить в Олимпийской деревне из-за жары в автобусах, пишет издание Korea Times со ссылкой на президента Корейской федерации плавания (KSF) Чон Чанхуна.

Он рассказал, что спортсмены до 30 июля будут жить в отеле. Всего из Олимпийской деревни уехали шесть пловцов, входящих в сборную Южной Кореи. Они готовятся к мужской эстафете 4 на 200 м вольным стилем.

Один из пловцов — Хван Сону, рассказал, что предоставленные спортсменам в Париже автобусы не соответствуют нормам. Он пожаловался на отсутствие кондиционера, сравнив транспортное средство с сауной.

«На улице прохладнее, чем в автобусе. Там как в сауне. Обычно дорога от Олимпийской деревни до бассейна занимает 40-45 минут, но сегодня нам потребовалось более полутора часов. Окна были заклеены скотчем, предположительно, из-за опасений террористических атак», — сказал Сону.

Пока что пловцы будут проживать в отеле, который находится в пяти минутах ходьбы от арены «Ла Дефанс» в Нантере, в западном пригороде французской столицы.

Олимпийская деревня представляет собой специальный комплекс, который строится для размещения спортсменов и официальных лиц во время Олимпийских игр. Она предназначена для обеспечения комфортных условий проживания, питания и отдыха участников соревнований. Олимпийская деревня включает жилые здания, спортивные объекты, медицинские и рекреационные услуги. После завершения Олимпиады такие деревни часто преобразуются в жилые комплексы или коммерческие объекты.

26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр-2024. Турнир продолжится до 11 августа. Спортсмены из России и Белоруссии принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Им позволено участвовать только в индивидуальных турнирах.

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