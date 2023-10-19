По данным разведки США, на больницу в Газе упала палестинская ракета

По предварительной информации Госдепа, ракета, которая упала на баптистскую больницу в Газе, была палестинской. Об этом заявил представитель департамента, пишет РИА Новости 19 октября.

По словам Мэтью Миллера, эта ракета должна была долететь до Израиля, но этого не сделала. При этом, данные выводы не являются окончательными, а лишь предварительной оценкой разведслужб США по инциденту в Газе.

Напомним, что больница «Аль-Ахли», которая расположена в секторе Газа, была атакована 17 октября. По предварительной оценке минздрава региона, погиб 471 человек, пострадало несколько сотен.