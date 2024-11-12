По делу Иванова арестовали элитную квартиру за полмиллиарда рублей в Москве

Отмечается, что эта роскошная недвижимость площадью свыше 300 кв. м оценена более чем в 500 млн руб. и расположена в центре Москвы. Кадастровая стоимость квартиры составляет около 116 млн руб.

По данным источника, в квартире зарегистрирована бывшая супруга Иванова Светлана. Отмечается, что подтверждение ареста имущества можно найти в специализированных сервисах по проверке недвижимости. Арест был санкционирован Басманным судом Москвы 26 июня.

Иванов обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Он находится под стражей с конца апреля 2024 года. По словам его адвоката Мурада Мусаева, следствие инкриминирует Иванову взятки на общую сумму около 1 млрд руб. Сам экс-замминистра свою вину не признает и продолжает оспаривать обвинения.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер РЖД Юрий Каменев попался на взятке в особо крупном размере.