По указу президента в России создадут Морскую коллегию

Указ о создании Морской коллегии РФ подписал президент России Владимир Путин. На должность главы нового ведомства назначен экс-секретарь Совета безопасности, помощник главы государства Николай Патрушев. Соответствующий приказ опубликован во вторник, 13 августа, на официальном портале правовой информации.

Новый документ устанавливает, что в состав Морской коллегии войдут три совета: по стратегическому развитию Военно-морского флота России, по защите национальных интересов России в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.

Указ ликвидирует деятельность Совета безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике.

Работать в новом органе будут 52 человека, среди них - руководители значимых судостроительных компаний и погранслужб.

Морская коллегия должна будет способствовать поддержанию безопасности России в Мировом океане, следить за сохранением морской среды и популяцией морских животных, а также обеспечивать доступ России к глобальным транспортным коммуникациям и торговым путям.

Ранее сообщалось о том, что американская береговая охрана заметила российский корабль у Алеутских островов. Судно зафиксировали в 30 милях к юго-востоку от пролива Амукта.