Украинский президент Владимир Зеленский сделал предложение Соединенным Штатам совместно разрабатывать полезные ископаемые, которые находятся на территории Украины, в том числе в утраченных регионах. Об этом сообщило издание Portal Obronny, которое выходит в Польше.

Аналитики указали, что на Украине находится огромное количество различных полезных ископаемых. В частности, на ее территории находятся 20% от мировых запасов графита и 7% от всего титана. Все это может стать разменной монетой в разговоре Зеленского и Трампа. Украинский лидер готов привлечь США к разработке всех этих богатств. Одна проблема — наибольшее число таких запасов находится на тех территориях, которые уже находятся под контролем России.

«Может быть, кто-то знает, как заставить их отдать эти почти 20 процентов украинской территории, которая по их закону уже является частью Российской Федерации?» — задает резонный вопрос автор статьи.

Таким образом, сделка, которую предлагает Зеленский, становится актуальной только тогда, когда Украина будет в состоянии вернуть свои утраченные территории на юге и востоке страны.

Ранее сообщалось, что США объявили о приведении своих ядерных сил в полную боеготовность. Якобы это штатная ситуация, которая связана в том числе с победой на выборах Дональда Трампа.