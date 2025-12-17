Победа накануне саммита: Орбан заявил, что ЕК исключила тему российских активов из обсуждения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов с повестки дня саммита Евросоюза. По его словам, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отступила, и тема не будет обсуждаться лидерами стран-членов. Об этом сообщает РИА Новости.

Виктор Орбан назвал это решение победой, достигнутой в результате жестких закулисных переговоров накануне саммита. В опубликованном видеообращении он подчеркнул, что вопрос об активах России окончательно исчез из списка тем для обсуждения.

Этот шаг Еврокомиссии указывает на серьезные разногласия внутри Евросоюза по поводу дальнейших действий в отношении Москвы. Идея использования замороженных средств для помощи Украине долгое время активно обсуждалась, но сталкивалась с юридическими и политическими препятствиями. Ряд стран, включая Венгрию, выражали сомнения в законности подобных мер. Отказ от вынесения вопроса на саммит может означать временную или окончательную паузу в этих планах.

Ранее Орбан сравнил изъятие активов с объявлением войны России.