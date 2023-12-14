Победа не за горами: Владимир Путин намекнул на окончание СВО

На прямой линии президент Владимир Путин озвучил ряд оптимистичных показателей. Среди них — рост ВВП и промышленного производства, повышение МРОТ на 18% и колоссальное сокращение внешнего долга нашей страны. По мнению некоторых экспертов, это говорит о том, что конец СВО не за горами.

Как сказал старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков, в экономическом плане Россия закладывает основы для победы.

«Если ориентироваться на заявление Рамзана Кадырова, то в конце 2024 года СВО закончится. И сейчас Россия к этому готовится. Есть кратный рост отечественного промышленного производства. А расходы на фронт не особенно напрягают экономику», — подчеркнул Косоруков в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, у нашего государства нет роста госдолга. Здорового населения становится больше. И, судя по демографическим показателям, все тоже достаточно положительно, продолжил политолог. В том числе благодаря программам переселения соотечественников и поддержки материнства и детства.

«Новые регионы — это тоже дополнительное население. У нас хорошая база для победы, и мы уже выиграли в экономическом, финансовом, демографическом и политическом отношениях. Скоро нам просто не с кем будет сражаться, а наш оппонент, боюсь, что к 2024 году начнет разваливаться на части», — улыбнулся Косоруков.

Как вариант, Киев может столкнуться с бунтами военных, и наступит окончательная деградация, добавил наш собеседник.

«На Украине будет нарастать хаос. И как бы нам не пришлось спасать отдельные регионы и принимать их в лоно России именно для того, чтобы спасти миллионы мирных жителей», — выразил обеспокоенность Косоруков.

Ранее мы писали, что Владимир Путин перечислит меры поддержки для бойцов СВО.