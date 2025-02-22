Победитель забирает все: США требуют от Киева 50% доходов от портов в сделке по ископаемым

Соединенные Штаты Америки стремятся получить право на половину доходов от портов и других объектов инфраструктуры Украины в рамках соглашения об ископаемых. По информации издания The New York Times, аппетиты США выросли после того, как Киев отказался подписывать первоначальные условия соглашения, которые были более щадящими.

В материале подчёркивается, что из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны Соединённых Штатов Америки президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать предыдущую версию договора, которая была предложена 14 февраля.

«Условия нового предложения призывают Украину отказаться от половины своих доходов от природных ресурсов, включая полезные ископаемые, газ и нефть, а также от доходов от портов и другой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Отмечается, что и в обновленном, ужесточенном документе нет и слова о поддержке военных действий и предоставлении Украине гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский после критики от американского президента Дональда Трампа стал обзванивать лидеров ЕС. За сутки он пытался поговорить как минимум с шестью политиками.