Зеленский в панике массово обзвонил европейских лидеров

Владимир Зеленский после критики от американского президента Дональда Трампа стал обзванивать лидеров ЕС. За сутки он пытался поговорить как минимум с шестью политиками, пишет РИА Новости.

В личном блоге Зеленского сообщается, что президент звонил для выражения благодарности европейцам за оказанную поддержку. Также лидер киевского режима обсудил будущие поставки и совместные гарантии безопасности. Он поговорил со множеством европейских лидеров, но конкретных имен не раскрыли.

В тоже время появилось и сообщение, что Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем. С ним обсуждались уже системы ПВО и разговор со спецпосланником Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.

Ряд экспертов полагают, что Зеленский паникует, ведь критика Трампа была достаточно жесткой, а главное — публичной. Президент США обвинил Зеленского в нежелании прекращать конфликт из-за финансовой выгоды, назвал диктатором, нежелающим проводить выборы.

Ранее во Франции заявили, что Трамп может посетить Россию в мае, на празднование 9 мая.