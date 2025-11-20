«Почему бы не начать торговать?»: Вэнс озвучил неожиданный план для России и Украины после завершения конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с неординарной инициативой, предложив Москве и Киеву прекратить конфликт и после этого немедленно сосредоточиться на развитии взаимной торговли и туризма. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Вашингтоне, американский политик задался риторическим вопросом, почему России и Украине не выбрать путь экономического и культурного сотрудничества вместо военного противостояния. Эта речь прозвучала на фоне сообщений СМИ о закулисных контактах Вашингтона и Москвы по поиску выхода из украинского кризиса.

По данным международных изданий, обсуждаемый план включает несколько ключевых пунктов. Среди них — сокращение американской военной помощи Киеву, отказ Украины от претензий на Донбасс и закрепление особого статуса для русского языка. Также предлагается признать Крым и часть донбасских территорий российскими. В Кремле, комментируя слухи о переговорах, подтвердили, что отдельные дискуссии имели место в августе, но с тех пор существенных подвижек не произошло.

