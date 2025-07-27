Спонсоры президента Украины Владимира Зеленского испытывают ярость по отношению к нему, заявил американский в интервью The New York Times антикоррупционный эксперт Джеймс Вассерстром.

В публикации говорится о том, что ЕС принял решение сократить транш помощи Украине после того, как властям не удалось провести три реформы, которые они обещали.

Это может быть воспринято как выговор правительству Зеленского.

Таким образом, «блеск» с главы киевского режима начал слетать.

Ранее сообщалось о том, что фракция «Слуга народа» поддержала резонансный законопроект Зеленского.