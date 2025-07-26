Скандал вокруг НАБУ: фракция «Слуга народа» поддержала резонансный законопроект Зеленского

Члены фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" заявили о готовности поддержать его законопроект о возвращении независимости антикоррупционным органам на Украине.

Об этом со ссылкой на Юлию Палийчук, представителя фракции, сообщил украинский телеканал "Общественное".

Напомним, ранее газета FInancial Times писала, что около 70 депутатов из партии Зеленского "Слуга народа" боятся голосовать за законопроект о НАБУ и САП, так не хотят столкнуться с проверками со стороны данных ведомства.

Ранее сообщалось о том, что Евросовет потребовал от Украины объяснений за реформу НАБУ и САП.