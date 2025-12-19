Почему все так дорого? Путин дал поручение правительству после прямого вопроса о ценах и льготах

Глава государства потребовал решить проблему, при которой рост доходов семьи приводит к потере льгот и социальной поддержки.

«Когда семья с детьми получает поддержку, а потом ее трудовые доходы возрастают, государство сокращает льготы. Но общий доход семьи с учетом этих льгот не должен понижаться», — подчеркнул Путин.

Это уже не первое обращение президента к этой теме. Он поручил кабинету министров детально проработать механизмы, чтобы рост заработной платы не ухудшал материальное положение семей с детьми, сохраняя уровень их общего дохода.

Ранее президент России Владимир Путин заявил сбалансированном бюджете-2021, росте ВВП и рекордной занятости в России.