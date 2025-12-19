Почему все так дорого? Путин дал поручение правительству после прямого вопроса о ценах и льготах
Путин поручил правительству не снижать льготы семьям при росте их доходов
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии дал новое поручение правительству.
Глава государства потребовал решить проблему, при которой рост доходов семьи приводит к потере льгот и социальной поддержки.
«Когда семья с детьми получает поддержку, а потом ее трудовые доходы возрастают, государство сокращает льготы. Но общий доход семьи с учетом этих льгот не должен понижаться», — подчеркнул Путин.
Это уже не первое обращение президента к этой теме. Он поручил кабинету министров детально проработать механизмы, чтобы рост заработной платы не ухудшал материальное положение семей с детьми, сохраняя уровень их общего дохода.
Ранее президент России Владимир Путин заявил сбалансированном бюджете-2021, росте ВВП и рекордной занятости в России.