Axios: Маска и сотрудников DOGE могут заставить сдавать тест на наркотики

Согласно информации, опубликованной американским изданием Axios, сотрудники компании DOGE могут быть обязаны пройти тестирование на наркотики. Это предусмотрено законопроектом, который был предложен Майклом Шерриллом, представителем Демократической партии в Палате представителей.

Законодатель предлагает ввести требование о прохождении теста на запрещенные вещества для сотрудников, которые работают в государственных структурах, включая DOGE, возглавляемую Маском.

«Законопроект Шеррилл с высокой вероятностью не станет законом в ближайшее время, так как республиканцы контролируют и обе палаты Конгресса, и Белый дом», — пишет Axios.

В случае получения положительного результата проведенных тестов на наличие запрещенных веществ этих работников необходимо исключить из федеральной службы как минимум на 12 месяцев, подчеркивается в материале издания.

Ранее Дональд Трамп заявил, что куратор Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск обязательно вернется в частный сектор, но пока что останется на своей должности.