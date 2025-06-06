В Киевской области девушки решили развлечься и станцевали под популярную российскую песню «Матушка» в исполнении Натальи Куртуковой. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал RT.

Изначально видео, на котором две украинки танцуют возле машины под «Матушку-землю» разлетелись по украинским телеграм-каналам и вызвали бурю обсуждений.

Известно, что в отношении участниц танца местная полиция составила протоколы, квалифицировав их действия как мелкое хулиганство.

Напомним, на Украине продолжается так называется политика декоммунизации и «антирусификации», в рамках которой в украинских городах и населенных пунктах избавляются от советского наследия, а также запрещают любое общение на русском языке.

Песня «Матушка» впервые была выпущена в 2024 году. Официальный клип на песню, опубликованный в YouTube, набрал более 50 млн просмотров, а видео с выступления Куртуковой на телеканале «Жар-птица» набрало более 94 млн просмотров.

Ранее сообщалось, что в сейме Латвии депутата обвинили в неэтичном поведении из-за слов о русском языке.