Подаренные Путину Ким Чен Ыном собачки будут жить в Москве

Президент РФ Владимир Путин уже определился, что подаренные ему председателем КНДР Ким Чен Ыном собачки будут жить в Москве, сообщил SHOT пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что клички своим новым питомцам президент дать еще не успел. Сразу после визита в Северную Корею Владимир Путин отправился во Вьетнам.

Ким Чен Ын подарил Путину пару белоснежных собак национальной породы пхунсан. Она была от выведена в Северной Корее непосредственно от волков и почти неизвестна за пределами страны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз.