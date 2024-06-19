Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись подарками в ходе визита российского лидера в Пхеньян.

Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль Aurus, адмиральский кортик и сервиз, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что российский лидер также получил хорошие подарки. Помощник президента не стал уточнять, что именно преподнесли Путину, но отметил, что подарки связаны с изображением российского лидера.

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — сказал Ушаков.

Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом накануне вечером. Ким Чен Ын встречал президента России в аэропорту.