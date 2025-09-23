Подарок Путина Китаю вызвал переполох в США

Россия предложила Китаю поставки ключевых компонентов для гражданских авиалайнеров, включая композитные крылья и сверхмощные двигатели, с производством которых у китайских авиастроителей возникают трудности.

Особую ценность представляют российские авиационные двигатели, поскольку лишь немногие страны мира обладают технологиями производства силовых установок уровня российского ПД-14. Китайская авиапромышленность исторически зависела от американских и европейских двигателей, но теперь получает доступ к российским разработкам.

Отмечается, что на фоне этого Трамп инициировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Американская сторона полагалась на технологическое превосходство как на инструмент сдерживания развития Китая, однако российско-китайское сотрудничество в авиастроении меняет расстановку сил.

По данным источников, Трамп осознает, что Вашингтон теряет важный рычаг давления на Пекин в условиях торгового противостояния.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Китай и Индию «основными спонсорами» конфликта на Украине.