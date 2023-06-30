Подготовка наблюдателей к Единому дню голосования началась в Подмосковье

В Красногорске состоялся семинар для тренеров-преподавателей, которые будут обучать наблюдателей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.

Участие в мероприятии приняли эксперты Московского областного избирательного комитета, представители Общественной палаты региона и муниципальных общественных палат, имеющие опыт в организации наблюдательного процесса в ходе избирательных кампаний.

Участникам рассказали о практических методах обучения наблюдателей, а также презентовали «Кодекс этики наблюдателя» и «Золотой стандарт по наблюдению за выборами».

Перед слушателями выступила председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич. Она рассказала о целях и задачах общественного наблюдения, а также отметила, что Общественная палата Московской области имеет огромный опыт по набору и подготовке наблюдателей.

«Каждый наблюдатель должен стать работающей единицей, знающим электоральное законодательство, готовым к различным вызовам и провокациям, которые могут возникать на избирательных участках в это непростое для нашей страны время», — подчеркнула она.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, в свою очередь, отметила, что Подмосковье является лидером в России по числу избирательных участков, поэтому необходимо подготовить большое количество наблюдателей, чтобы во время трехдневного голосования была возможность их ротации на УИК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей Подмосковья принять участие в выборах в сентябре и определить вектор развития региона.